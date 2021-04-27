В Петербурге проходят обыски по факту уклонения от налогов

В Северной столице проходит ряд обысков в рамках уголовного дела по факту неуплаты налогов. За день было найдено свыше десяти миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Следственного комитета России по Петербургу.

Кроме того, во время обысков нашли технические средства, предметы и различные документы.

По версии следствия, от имени обществ с ограниченной ответственностью неизвестный умышленно отправлял в налоговую службу ложные сведения. В целом за период с апреля 2016 года по октябрь 2018 года было укрыто 46 миллионов рублей.