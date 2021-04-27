Молодые петербуржцы получат премию в размере 75 тысяч рублей

В Петербурге молодежь могут наградить премией. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов в социальной сети «ВКонтакте».

Так, на своей странице губернатор сообщил о подписанном постановлении. Согласно подготовленному проекту по поддержке молодой группы населения, выплаты предназначены петербуржцам от 14 до 30 лет. Премия подразумевает 75 тысяч рублей.

среди молодого населения премия полагается лучшим кандидатам в сфере искусства, здравоохранения, науки, журналистики и IT-технологий.

“Молодым особенно важно чувствовать, что тебя ценят и поддерживают”, - отметил Беглов.