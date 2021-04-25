Минувшей ночь у клиентов банка «Санкт-Петербург» внезапно пропали деньги

Петербуржцы испугались за свои деньги в ночь с субботы на воскресенье, так как заметили, что средства со счета внезапно исчезли. Испуганные жители города на Неве обратились с проблемой к официальному представителю банка в социальной сети «ВКонтакте».

«Информируем вас о том, что в ночь с 24 на 25 апреля произведена плановая миграция процессингового центра банка на новое ПО, в связи с чем наблюдались эпизодические некорректные отображения по операциям и остаткам», – ответили пользователям представители банка.

На данный момент все сервисы работают в штатном режиме.