Выделенные Путиным деньги в Петербурге потратят на социальную инфраструктуру и общественный транспорт

В Петербурге сообщили о планах по распределению средств, выделенных президентом России Владимиром Путиным в рамках поддержки региональных бюджетных кредитов. Об этом информируют в пресс-службе Смольного.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, выделенные деньги направят на развитие общественного транспорта и на строительство социальной инфраструктуры.

«Кредитование регионов — один из важных вопросов. Все регионы поиздержались за время пандемии: потратили большие деньги, некоторые брали кредиты, в том числе коммерческие, потому что нужно было поднимать здравоохранение, нужны были средства на лекарства, оборудование и многое другое», — отметил градоначальник города на Неве.