КСП проверит деятельность «Мостотреста» и Комитета по развитию транспортной инфраструктуры

«Мостотрест» и его учредителя проверят сотрудники Контрольно-счетной палаты. Возглавит проверку аудитор Юрий Шутов. В ходе аудита проверят финансово-хозяйственную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба КСП.

Учредителем компании является Комитет по развитию транспортной инфраструктуры. В ходе проверки будет оценены законность и эффективность расходования средств, выделенных городской администрацией. Проверка окончится 11 июня.

На данный момент «Мостотрест» обслуживает около 1000 объектов. За минувший год из городского бюджета выделили 3 млрд рублей, что на 600 тысяч меньше, чем в 2019 году.