За минувший год в Петербурге уменьшилось количество юридических лиц

В Петербурге за последний год уменьшилось количество юридических лиц. Так, число зарегистрированных в Северной столице юрлиц сократилось на 14%. К началу 2021 года было зафиксировано лишь 239 тысяч юридических лиц. Об этом сообщает руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Александр Гнедых.

Кроме того, во время доклада в петербургском ЗакСе Гнедых отметил, что 82% из зарегистрированных юридических лицо числятся в реестре малого и среднего предпринимательства. Также за минувший год сократилось и количество ИП. Так, к началу 2021 года насчитывается на 2% меньше индивидуальных предпринимателей, чем в прошлом году. На данный момент в Петербурге зарегистрировано лишь 177 тысяч ИП,