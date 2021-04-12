В отчетности Исаакиевского собора выявили более 135 нарушений

У Исаакиевского собора нашли более 135 нарушений в отчетной документации. Отчетность проверяла Прокуратура Петербурга совместно с Контрольно-счетной палатой. Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

Нарушения обнаружены со стороны учреждения и Комитета по культуре (учредителя) в бюджетно-финансового и трудового законодательств. Общая сумма нарушений составляет 245,5 млн рублей.

Известно, что комитет курировал Владимир Кириллов, вице-губернатор города. Как сообщает Прокуратура, несколько лет Юрий Мурдов, директор учреждения, сам себе устанавливал надбавки и выписывал себе на командировку крупную сумму денег.