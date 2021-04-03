В Петербурге увеличили зарплату рабочим-строителям первого разряда

В Петербурге увеличили среднемесячный размер зарплаты рабочих-строителей первого разряда. Рост оплаты труда составил 20%. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по государственному заказу.

В Комитете подписали соответствующее распоряжение. Согласно ему, размер заработной платы составит 38 982 рубля 75 копеек. Кроме того, пресс-служба комитета по государственному заказу Петербурга сообщает о причинах повышения среднемесячной оплаты.

Специалисты считают, что это позволит создать конкуренцию в сфере закупок работ по строительству. Соответственно после повышения зарплаты повысится конкуренция в сфере строительства, что позволит выбирать лучших исполнителей по контрактам.