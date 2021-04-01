Петербург перестанет платить оператору ЗСД

Оператор ЗСД ООО «Магистраль Северной столицы» сообщил дату, когда Петербург перестанет платить, а МСС начнет оплачивать услуги самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подобное решение было принято ранее, однако его не удалось реализовать в связи с пандемией коронавируса.

«Рост тарифов на проезд по ЗСД в течение 2020 года позволил скомпенсировать финансовые потери», — говорится в отчёте компании.

До заявленного в документе срока на ЗСД появится развязка с Шуваловским проспектом.

«В соответствии с прогнозом выручки от взимания платы за проезд получение сверхдохода ожидается в IV квартале 2022 года», - отметили в годовом отчете ЗСД.