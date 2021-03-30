«Ленфильм» почти избавился от задолженностей

В Петербурге киностудия «Ленфильм» надеется избежать банкротства. Большую часть долгов уже удалось погасить, оставшуюся задолженность компания рассчитывается погасить до середины следующего года. Об этом сообщает Федор Щербаков, генеральный директор студии.

«Последние полгода мы занимались финансовым оздоровлением студии. Общий долг сокращен более чем на 70%. Сокращены все задолженности по ЖКХ…Остаток долга составляет 631 млн рублей. Планируем, что к середине 2022 года долг будет полностью погашен», - отметил гендиректор

Кроме того, Федор Щербаков сообщает, что угроза банкротства должна миновать киностудию.