В Петербурге начали продавать корюшку

В Северной столице начался сезон корюшки. На рынке в центре города уже продают самую известную рыбу Петербурга.

В частности, на Сенном рынке килограмм корюшки стоит от 700 до 1000 рублей. Обычно сезон продажи начинается в середине марта, однако в этом году начался немного позже. Первое время по традиции стоимость корюшки высокая, однако по прошествии ажиотажа цены обычно опускаются.

Известно, что за сутки предпринимателям удается продать около 30-40 кг корюшки. В минувшем году даже пандемия не остановила горожан, желающих приобрести символ Петербурга. Каждый год петербуржцы стоят в очередях весной, чтобы полакомиться корюшкой.