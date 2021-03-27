Средняя зарплата учителей в Петербурге приблизилась к отметке 60 тыс. рублей

Ольга Солдатова, представитель комитета по образованию, в ходе заседания комиссии Законодательного собрания Санкт-Петербурга сообщила, что согласно данным, петербургские учителя получают среднюю зарплату 58,5 тысяч рублей ежемесячно. С 2019 года оклад работников системы среднего образования вырос на 5,7%.

Кроме того, глава ведомства заявила, что увеличение зарплат учителей превысило даже прогнозные значения, при том, что бюджет на поддержание этого роста есть.

Также стоит отметить, что средняя ежемесячная зарплата по Северной столице составляет 55,6 тысяч рублей. Больший оклад у программистов и специалистов в маркетинге.