Около 100 тысяч петербуржцев имеют долги, мешающие покинуть страну

В Петербурге проживает около 100 тысяч должников, которым отдых за границей закрыт на ближайшее время. Такое количество должников образовалось с начала 2021 года. об этом сообщает пресс-служба ФССП.

За три месяца текущего года судебные приставы вынесли более 5 тысяч постановлений об ограничении для петербуржцев выезда за пределы России. Причиной запрета обычно становятся задолженности по налогам или по кредитам. В таких случаях долг должен превышать 30 тысяч рублей. Если речь идет о неплательщиках алиментов, то для запрета на выезд достаточно иметь долг в 10 тысяч рублей.