Средняя зарплата учителя в Петербурге выросла за год на 5,7%

На заседании Законодательного собрания Петербурга предоставили отчет по средней зарплате педагогов по городу. Рост средней зарплаты за минувший год составил 5,7%. Об этом сообщает Ольга Солдатова, начальник планово-финансового отдела Комитета по образованию.

Так, средняя зарплата учителя в Петербурге поднялась до 58 491, что на 5,7% больше, чем получали педагоги петербургских школ в 2019 году.

«Не может быть у всех одинаковая заработная плата. Есть педагоги, которые достаточно хорошо работают, у них есть результаты, и дети участвуют. А есть педагоги, которые в силу каких-то определенных причин не хотят стремиться к этому, им достаточно заработной платы, которая назначена должностным окладом. Они по эффективному контракту меньше получают», – отметила Ольга.

Известно, что средняя зарплата по Петербургу среди всех профессий поднялась до 68 383 рублей.