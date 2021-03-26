Фигуранту дела о «золотых парашютах» компенсировали нахождение в СИЗО

В Петербурге суд постановил возместить содержание в СИЗО и этапирование Александра Монастыршина, фигуранта дела о незаконных выплатах бывшим сотрудникам регионального ГУ МВД. Решение было вынесено Колпинским районным судом. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Согласно постановлению, подсудимому возместят 600 тысяч рублей за условия содержания под стражей, а также 100 тысяч рублей за нарушения условий этапирования.

Известно, что Монастыршин подал иск в суд и требовал компенсировать условия нахождения под стражей выплатой в размере 2 млн рублей. В частности, подсудимый жаловался на антисанитарию в камерах и отказ в оказании медицинской помощи