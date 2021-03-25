Цены на ПМЭФ выросли в 2,4 раза

Стали известны цена на Петербургский международный экономический форум 2021 года. По сравнению с цифрами за прошлый форум цены в текущем году выросли в 2,4 раза. Об этом сообщает Фонд Росконгресс.

Так, в 2021 году участникам ПМЭФ необходимо заплатить 840 тысяч рублей за стандартный пакет и 960 тысяч за VIP. Премиум версия отличается от стандартной возможности посетить планерное заседание.

В 2020 году ПМЭФ не состоялся в связи с пандемией коронавирусной инфекции. В текущем году форум состоится, однако с некоторыми ограничениями, согласно противоэпидемиологическим мерам, которые разработает Оргкомитет под руководством Анны Поповой, руководителем Роспотребнадзора.