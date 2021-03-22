В 2020 году средняя зарплата в Петербурге выросла до 68 тысяч рублей

В Петербурге выросла средняя заработная плата за минувший год. По сравнению с 2019 годом ежемесячная оплата труда по средним показателям выросла на 4%. Об этом сообщает Валерий Москаленко, председатель Комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Так, в минувшем году средняя номинальная зарплата достигла отметки в 68 383 рубля. При этом в 2020 году значительно вырос показатель безработицы в городе. Рост составил 3% по сравнению с декабрем 2019 года. Число самозанятого населения в Петербурге достигло 100 000 человек, а безработных стало 98 000 человек.