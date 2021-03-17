Русские предприниматели создали американский аналог сервиса «Самокат» и заработали за год более $15 млн

Ньй-Йоркскому сервису Fridge No More за год работы удалось привлечь $15,4 млн. Сервис специализируется на доставке продуктов за 15 минут. Его основателями являются русские бизнесмены Антон Гладкобородов и Павел Данилов. Об этом сообщает Business Insider.

Сервис был запущен в марте 2020 года сооснователем Coub Гладкобородовым и инвестором Elementaree и «Самоката» Данииловым. Известно, что привлеченные финансы стартап направит на открытие новых складов на Восточном побережье и в Нью-Йорке, а также на расширение штата компании.

Особенность сервиса Fridge No More заключается в отсутствии минимальной суммы заказа и в наличии бесплатной доставки. В среднем сервис обрабатывает 200 заказов за сутки.



Организация службы доставки невозможна без правильной организации склада и внутреннго его оборудования, сообщают специалисты https://www.gratepark.ru/catalog/reshetki_dlya_stellazhey/, компании, которая занимается производством и продажей металлического решетчатого настила для стеллажей складов.