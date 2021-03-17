За последние годы средняя сумма взятки в Петербурге выросла почти в три раза

За минувший год в Петербурге зафиксировано 250 случаев взяточничества. Средняя сумма взятки при этом составила 287 тысяч рублей. Об этом сообщает Дмитрий Баранов, врио начальника регионального главка МВД России.

Если сравнивать показатели с 2018 годом, то становится ясно, что средняя сумма взяток в городе значительно растет каждый год. За последние несколько лет сумма выросла почти втрое. Так, в 2018 году средняя сумма взятки составляла по городу 104 тысячи рублей.

"Если сумма взятки растет - это говорит о том, что становится больше порядка, стало труднее решать вопросы таким образом", - комментирует рост суммы Дмитрий Баранов.