У 41 тысячи петербуржцев имеются долги за электричество

В Петербурге более 40 тысяч должников за электричество могут остаться без света и отопления. За неуплату долгов петербуржцам могут отключить электричество. Соответствующие уведомления получили жители 41 тысячи квартир. Об этом сообщает пресс-служба "Петроэлектросбыта".

Во время пандемии в городе действовало постановление правительства, позволяющая должникам пользоваться электричеством без оплаты задолженности. Однако действие постановление уже кончилось. В связи с этим петербуржцам, имеющим неоплаченные счета за электричество, направили уведомления о возможном отключении услуги.

По статистике большинство должников, получив уведомление, сразу оплачивают счета. Однако тем, кто не сделает этого в указанный срок, «Петроэлектросбыт» отключит электричество.