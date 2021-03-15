В Петербурге вступили в силу изменения о порядке выплат ежемесячных пособий семьям с детьми

Петербургские семьи с детьми смогут иметь возможность получить выплаты больше, чем они получали ранее. Позволяющий это сделать законопроект был одобрен на совещании городского правительства. Об этом сообщают в Смольном.

Согласно корректировкам, внесенным в законопроект о порядке выплат семьям с детьми, размер пособия будет зависеть от величины дохода и имущества, которым владеет семья.

С января прошлого года дети с 3 до 7 лет получают ежемесячное пособие в размере половины от прожиточного минимума на ребенка. подобную поддержку получают 52 468 петербургских семей.