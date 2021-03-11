Мать Аршавина собирается отсудить у его бывшей жены около 2 млн рублей

Татьяна Аршавина, мать футболиста и бывшего капитана сборной России Андрея Аршавина, подала иск в Приморский районный суд Санкт-Петербурга на его бывшую жену. Мама спортсмена утверждает, что девушка жила в ее доме даже после судебного решения о выселении. Кроме того, Татьяна хочет взыскать с бывшей супруги Андрея 1,92 млн рублей в связи с ее неосновательным обогащением.

Также свекровь отметила, что во время безвозмездного проживания обвиняемой, не могла продать квартиру или получать доход от ее использования.

Исковое заявление приостановили до 1 апреля, связи с нарушением требований ГПК РФ.