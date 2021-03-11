В петербургских пансионатах не хватает мест для пенсионеров

Сеть частных пансионатов «Опека» сократит количество мест для петербургских пенсионеров. Причиной сокращения стало прекратившееся финансирование Смольным.

Ранее власти Северной столицы выделяли средства, которые частично погашали расходы на содержание пенсионеров в частном пансионате. Однако теперь «Опека» вынуждена отказать 620 нуждающимся.

Родственники пенсионеров, содержание которых финансировали власти Петербурга, обратились в Смольный. Примечательно, что многие пенсионеры – это ветераны ВОВ. Власти пообещали проконсультировать родственников по поводу перевода пожилых людей в иные организации.