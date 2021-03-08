Центробанк выявил новую схему мошенников

Инцидент у петербургской компании ООО «Ника» позволил выявить новую схему мошенничества при банковских переводах. Центробанк выявил недочет в системе при переводе сумм до 10 млн рублей.

Так, Центробанк провел специально расследование после претензий в сторону компании ООО «Ника» об отсутствии поставок металла. Дело в том, что мошенники создали одноименную компанию в Екатеринбурге и воспользовались несовершенностью системы при переводах. Система требует лишь название компании и ИНН, а город регистрации компании не проверяет.

Как удалось установить, мошенники при заключении договора указали реквизиты петербургской компании, одна компания в Северной столице поставками металла даже не занимается. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.