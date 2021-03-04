За первые два месяца 2021 года автокредиты достигли объема в 125 млрд рублей

Автобизнес ВТБ предоставил данные, согласно которым в январе и феврале текущего года объем автокредитований увеличился и достиг отметки в 124.5 млрд рублей. Кроме того, в этом периоде рост автокредитов составил на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Эксперты считают, что в марте объем автокредитований в России и в Петербурге продолжит расти и прирост составит 5-6%. В феврали россияне приобрели автомобилей в кредит на сумму в 8 млрд рублей, что на 61% большем, чем в феврале 2020 года.

В Северной столице и Ленинградской области жители региона взяли автокредитов на сумму 1.5 млрд рублей.