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В некоторых районах Петербурга тарифы за отопление выросли в 3 раза

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© Фото: Baltphoto

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С соответствующими жалобами многие петербуржцы обратились к депутатам ЗакСа.

В Петербурге жители некоторых районов начали жаловаться на резко выросшие цены за отопление. Антирекорд установила улица Танкиста Хрустицкого. Об этом сообщает депутат ЗакСа Оксана Дмитриева.

«К нам стали поступать многочисленные обращения граждан об очень высоких начисленных платежах за отопление, особенно за январь 2021 года. При этом очень большая разница по различным ЖКС, домам и районам. Сам тариф вырос за год всего на 3%, однако по отдельным адресам наблюдался рост почти в 3 раза, по сравнению с январём прошлого года», — говорит депутат Законодательного Собрания.

Согласно показателям, в 72 доме по улицы Танкиста Хрустицкого рост тарифа за отопление вырос в 2,89 раза, а ставка здесь – 103 рубля за квадратный метр, что является рекордом по городу.

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