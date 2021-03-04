Банк России сообщил о рисках кредитования по плавающим ставкам

В Банке России сообщили о том, что при резком росте кредитование по плавающим ставкам может негативно сказаться на других кредитах заемщика. Исходя из доклада Банка России на тему регулирования рисков, которые связаны с возможным распространением плавающих ипотечных ставок, это является системным риском для банковского сектора.

«Кредитование по плавающим ставкам может нести повышенные системные риски, в том числе приводить к реализации "эффекта заражения" в банковском секторе», — говорится в документе.

Кроме того, в банке добавили, что в случае, если заемщик оформляет кредит по плавающей ставке и она резко возрастает, то, соответственно, увеличивается и показатель долговой нагрузки, что приведет к ухудшению качества других кредитов, оформляемых по фиксированной ставке.

На примере валютной ипотеки, чрезмерное использование плавающих ставок их риски могут сильно превысить все выгоды.