«Метрострой» Петербурга лишается активов из-за больших долгов

В Санкт-Петербурге, в среду, 3 марта, появилась информация о том, что судебные приставы Петербурга собираются изымать всю технику компании ОАО «Метрострой» из-за больших долгов. Данное распоряжение дал Врио старшего пристава межрайонного отдела судебных приставов А. Каратаева.

С 1 марта УФССП начало уже изымать всю технику со всех филиалов компании таких, как «УПТК филиал ОАО «Метрострой», находящийся ну ул. Расстанной, а также «Управление механизации — филиал ОАО «Метрострой» на улице Маршала Говорова.

Также напомним, что дело о банкротстве компании было перенесено с 19 января на 6 апреля.