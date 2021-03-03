ЗакС предлагает выделить на выплаты учителям 740 млн рублей

В Петербурге депутаты ЗакСа утвердили выплаты учителям в размере 20 тысяч рублей. Единовременные выплаты предназначены для педагогов, работавших и работающих в период пандемии. Решение было принято на заседании 3 марта.

Единовременные выплаты будут финансироваться из бюджета. Предполагается, что на реализацию этой идеи будет выделено до 740 миллионов рублей.

«В период пандемии резко возросла нагрузка на педагогических работников, которые вынуждены были заменять заболевших коллег…Дополнительной нагрузкой явилось параллельное обучение учащихся в обычном и дистанционном режимах», - комментирует Ирина Потехина.