Петербуржцам рассказали, чем можно заменить подорожавшую гречку

Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков рассказал жителям Северной столицы, чем можно заменить гречку, цены на которую возросли.

Эксперт отметил, что альтернативой гречневой крупе могут послужить другие крупы, такие как пшенная крупа, пшеничная крупа, рис. Востриков отметил, что стоимость риса меньше, чем стоимость гречки. Кроме того, цена на рис сохраняет стабильность – подорожания продукта не наблюдается.

Эксперт добавил, что найти замену сахару сложнее. Востриков предложил использовать вместо подорожавшего сахара варенье, приготовленное в прошлый сезон.