В минувшем году в России выдали на 27,2% больше ипотечных кредитов

В 2020 году россияне оформили 792 тысяч ипотечных займов на сумму, превышающую 2 млрд рублей. Размер ипотечного портфеля вырос на 17%, он составил более 4583 рублей.
По итогам декабря, кредиты, просроченные более чем на 90 дней, составили 1,38% от общего объема. В 2019 году данный показатель был на 0,08 процентных пункта ниже. Средний срок ипотеки на декабрь 2020 года – 202 месяца.
Заметим, что сбор документов для одобрения ипотеки в СПб это всегда сложный процесс, именно поэтому на рынке есть компании, которые оказывают консалтинговые услуги, призванные помочь это сделать. Этим занимаются ипотечные брокеры. У некоторых крупных банков такие есть. Например, у Сбербанка - это ДомКлик.
В прошлом году рынок недвижимости поддерживался программой государственного субсидирования ставок по ипотеке. Ссуду выдавали под 6,6 процентов годовых. Программу начали осуществлять в апреле 2020 года, позже власти продлили ее до 1 июля текущего года.
По итогам декабря, кредиты, просроченные более чем на 90 дней, составили 1,38% от общего объема. В 2019 году данный показатель был на 0,08 процентных пункта ниже. Средний срок ипотеки на декабрь 2020 года – 202 месяца.
Заметим, что сбор документов для одобрения ипотеки в СПб это всегда сложный процесс, именно поэтому на рынке есть компании, которые оказывают консалтинговые услуги, призванные помочь это сделать. Этим занимаются ипотечные брокеры. У некоторых крупных банков такие есть. Например, у Сбербанка - это ДомКлик.
В прошлом году рынок недвижимости поддерживался программой государственного субсидирования ставок по ипотеке. Ссуду выдавали под 6,6 процентов годовых. Программу начали осуществлять в апреле 2020 года, позже власти продлили ее до 1 июля текущего года.