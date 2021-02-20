Петербуржцы жалуются на задержки выплат по больничным

Фонд социального страхования не выплачивает петербуржцам денежные средства по больничным листам в связи с большим потоком документов. Как отмечают работники ФСС, работодатели часто делают ошибки в документах, которые затем не исправляют.

В ФСС сообщают, что работа наладится в марте. Напомним, 1 января текущего года в Петербурге был подключен проект по выплатам пособий территориальными органами ФСС «Прямые выплаты». Сотрудники получают пособие по больничному за первые три дня от работодателя, остальную сумму выплачивает фонд, перечисляя денежные средства на банковский счет или карту. Если гражданин имеет карту «Мир», деньги могут прийти в течение нескольких часов.