Назван самый популярный вид интернет-мошенничества за 2020 год

Специалисты вывили наиболее популярные виды мошенничества в интернете за минувший год. Так, удалось узнать, что стандартные схемы обмана сработали в 60% случаев, при том, что в 2019 году показатель составлял 25%. Об этом сообщают эксперты «Лаборатории Касперского».

В 2020 году 60% мошеннических схем пришлось на продажу или покупку товаров в интернете.

«Средняя сумма, которую в 2020 году терял покупатель, поверив лжепродавцу, составляла 10 тыс. рублей, в то время как продавцы, попавшись мошеннику-покупателю, теряли в среднем 6 тыс. рублей», — сообщают эксперты.

Самым популярным видом мошенничества за 2020 год стал фишинг. То есть, создание копий различных всем известных сайтов или платежных форм. За минувший год было найдено более 7,4 тысяч подобных копий.