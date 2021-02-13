В Петербурге 15% ресторанов не пережили пандемию и не вернутся на рынок

Александр Абросимов, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Петербурге, сообщил, что около 15% ресторанов исчезнут с рынка. Эксперт считает, что решение открыть фуд-корты уже не поможет ресторанам, которые пострадали во время пандемии коронавирусной инфекции. Большинство из этих ресторанов остро нуждается в кадрах и финансах, а значит открыться не смогут.

«К сожалению, персонально для фуд-кортов, которые находятся в торговых центрах, мер поддержки в Петербурге продумано не было», — отмечает Александр Абросимов.

Кроме того, специалист подметил, что оборот у заведений общепита упал на 50%, а сотрудники этих ресторанов и кафе остались на длительное время без доходов.