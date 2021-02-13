Петербургские врачи начали получать декабрьские выплаты за борьбу с «ковидом»

Городской комитет по здравоохранению сообщает, что коронавирусные выплаты петербургским медикам уже начаты и задолженность будет полностью погашена к середине следующей недели.

Напомним, выплаты за работу в период пандемии коронавируса предназначены за декабрь 2020. Из-за этого к февралю 2021 скопилась задолженность перед медиками.

«Это не связано с передачей полномочий по выплатам комитету по соцполитике — это отдельные истории», — говорят в комитете.

Городской комздрав уточнил, что выплаты задолженностей уже начаты. Медики получат все предназначенные им доплаты до середины следующей недели.