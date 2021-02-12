Бизнесу, пострадавшему во время пандемии, власти Петербурга окажут поддержку

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин, в пятницу, 12 февраля, сообщил, что власти Петербурга решили оказать финансовую поддержку отраслям бизнеса, которые пострадали во время пандемии коронавирусной инфекции.

Замглавы города подчеркнул, что границы поддержки по выплатам будут находиться в пределах финансовых возможностей города. Елин заявил, что до 2022 года правительство Северной столицы выплатит бизнесу в качестве поддержки около 33,8 млрд. рублей.

Кроме того, вице-губернатор подметил, что в прошлом году во время пандемии отраслям бизнеса также оказали финансовую поддержку. Общая сумма выплат составила 1,2 млрд. рублей.