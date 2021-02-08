Академики РАН предлагают повысить средний размер пенсий до 22 000 рублей

По мнению академиков Российской академии наук, средний размер пенсий в РФ должен составлять 22 000 рублей.

Ученые предложили несколько реформ, которые могут быть проведены в стране для того, чтобы преодолеть последствия пандемии коронавируса. По мнению академиков, для преодоления последствия пандемии, могут быть задействованы средства Фонда национального благосостояния. Золотовалютный резерв может быть использован для того, чтобы повысит уровень жизни граждан России.

Безработным предлагается предоставить пособия по 20-25 тысяч рублей. Минимальный размер заработной платы, по мнению ученых, должен составлять около 20 тысяч рублей.

Предложения академиков были представлены в докладе «О преодолении текущего кризиса и путях развития экономики России».