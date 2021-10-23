Начинающим предпринимателям будут выдаваться льготные займы до 5 млн

В субботу, 23 октября, стало известно, что в Санкт-Петербурге расширили условия финансовой поддержки для самозанятых, организаций концертной и зрелищно-развлекательной сферы, а также предпринимателей, которые зарегистрировали свою деятельность не более 12 месяцев назад. Новые механизмы по предоставлению льготных займов без залогового обеспечения разработали специалисты Фонда содействия кредитованию малого и среднего бизнеса. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

"Создание благоприятных условий и содействие развитию предпринимательства — одно из ключевых направлений политики городского правительства. Многие меры поддержки разработаны совместно с предпринимательским сообществом. Для нас важно и дальше сохранять живой диалог между бизнесом и властью", — отметил губернатор Александр Беглов.

Начинающие предприниматели получат займы до пяти миллионов рублей со ставкой в 5%. Организаторы концертов и зрелищных мероприятий смогут получить ссуду на те же суммы на срок от полугода до трёх лет. Процентная ставка составит 1% годовых в первый год, 2% — во второй и 3% — в третий. Самозанятым готовы выдать заём до 500 тыс. рублей сроком до двух лет с процентной ставкой в 3% годовых.