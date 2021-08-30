В 2022 году на общественные туалеты в Петербурге планируют потратить более 447 млн рублей

Председатель Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Андрей Бондарчук во время нулевых чтений бюджета на 2022 год и плановый период 2023–2024 годов в Мариинском дворце рассказал о планах на общественные туалетыв в следующем году. Глава ведомства отметил, что на них в 2022 году планируется потратить 447,3 млн рублей.

На сегодняшний день среднегодовое количество общественных туалетов сейчас составляет 264 единицы. Жители Северной столицы, а также ее гости могут пользоваться 264 общественными туалетами, 94 модульными и передвижными, а также 11 передвижными санитарно-гигиеническими комплексами.

В следующем году планируется закупить 69 дополнительных передвижных и 5 модульных туалетов. На это собираются потратить 44 млн рублей.