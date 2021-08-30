Петербургским учителям выплатят по 10 тыс. рублей к 1 сентября

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Городского педагогического совета сообщил, что учителя города получат единовременную выплату к началу учебного года. Размер надбавки составит 10 тысяч рублей. Глава Северной столицы отметил, что на нее могут рассчитывать более 120 тысяч преподавателей.

Кроме того, Беглов добавил, что выплату получат не только учителя, но и психологи, педагоги дополнительного образования, а также воспитатели, преподаватели музыкальных и спортивных школ.

Денежные средства поступят учителям в течение трех недель. Также градоначальник пообещал, что даст соответствующее поручение правительству города на ближайшем совещании.

Еще одну единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат классные руководители школ и колледжей.