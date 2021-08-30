Суд расторгнул контракт между МО РФ и ПАО «Звезда» на поставку оборудования ВМФ

Арбитражный суд Москвы принял решение о расторжении контракта между Министерством обороны России и петербургским ПАО «Звезда» на поставку силовых установок для Военно-морского флота. Решение было опубликовано в картотеке 18 и 19 августа.

Стоимость первого контракта остается неизвестной, однако сообщается, что организация получила аванс более 0,8 млрд рублей. Стоимость второго контракта составила 0,35 млрд. В обоих случаях суд взыскал неотработанные государственные деньги, а также обязал «Звезду» выплатить штраф.

В итоге организация должна будет выплатить 260 млн рублей неотработанных бюджетных средств и ещё 100 млн штрафных санкций, если решения суда вступят в законную силу.