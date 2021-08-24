С 1 июля 2022 года ЖКХ в Петербурге поднимут на 3,5%

В администрации Санкт-Петербурга сообщили о том, что с 1 июля 2022 года в городе повысятся тарифы ЖКХ не больше, чем на 3,5%.

Комитет по тарифам Северной столицы совершил предварительный расчеты. Согласно данным ведомства, больше всего в следующем году подорожает электричество — 5,1%. Предполагается, что стоимость отопления и горячего водоснабжения увеличится на 3,6%, тариф на газ поднимут на 3%, а стоимость холодной воды и водоотведения вырастет на 1,7%.

Все расчеты приведенные комитетом почитаны на одного человека, исходя из нормативов потребления в условной семье из трех человек с 25 квадратными метрами на каждого.