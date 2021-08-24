Для ускорения строительства Шкиперской развязки ЗСД Петербург воспользуется инфраструктурным кредитом

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город собирается воспользоваться инфраструктурным кредитом. В аппарате правительства обсудили, на что могут пойти деньги.

Одним из главных решений, куда можно потратить кредит глава города отметил, что с помощью выделенных средств представится возможность ускорить правительство Шкиперской развязки ЗСД, а также повысить транспортную доступность Кронштадта.

Также градоначальник сообщил, что Северная столица решает и другие задачи, которые поставил президент России Владимир Путин на недавнем совещании по развитию Петербургского транспортного комплекса.

Отметим, что Инфраструктурный кредит предоставляется регионам на 15 лет под 3,5 % для развития инфраструктуры. Главным условием является софинансирование из внебюджетных источников.