Российская налоговая получила расширенный доступ к банковской тайне

Помимо этого, кредитные организации должны будут предоставлять информацию в налоговую службу в электронной форме или на бумажном носителе о бенефициарных владельцах, представителях клиента, а также выгодоприобретателях. Будет предоставляться информация об отдельных операциях или за определенный период.

Таким образом, будет повышен контроль за денежными потоками россиян и организаций. Целью мер станет выявление возможных недекларируемых доходов.

Ранее налоговые органы могли получить данные о счетах и вкладах банковских клиентов только в рамках налоговых проверок.