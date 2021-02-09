  • 9 Февраль 2021
USD 10.02.2021 74.1192 +-0.1410
USD ММВБ 18:17 74.0595  
EUR 10.02.2021 89.5286 +0.1267
EUR ММВБ 18:17 89.5702  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Биткоин продолжает расти в цене: новый рекорд - $47 тысяч

Автор:


© Фото: pixabay.com

Темы дня

В пике стоимость криптовалюты в пике достигла 47,754 тысячи.

Биткоин в начале торгов впервые вырос в цене до 47 тыс. долларов. В пике стоимость криптовалюты достигла 47,754 тыс. В настоящее время стоимость биткоина немного упала и составляет около 46 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Как отмечает АБН, цена валюты могла повыситься из-за действий Tesla. В американской компании, производящей электрокары,сообщили, что приобрели биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов.

При этом глава Tesla Илон Маск заявил, что компания начинает инвестиции на долгосрочной основе.

Отметим, что биткоин получил статус законного платежного средства в Японии в 2017 году. С тех пор стоимость криптовалюты практически неуклонно повышается.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Финансы
    YouDo в Санкт-Петербурге

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    05.02.21
    Оригинальная косметика NYX Professional с доставкой по России
    22.01.21
    Как наладить отношения с деньгами?
    20.01.21
    Рецепты счастья - в фильме «Я - настоящий. Жизнь на максимум»
    31.12.20
    Что необходимо знать о работе или ремонте автомобильного стартера и генератора?
    23.12.20
    Матрасы: от чего зависят цены
    22.12.20
    Пандемия коронавируса стала мощным толчком для развития онлайн репетиторства
    20.11.20
    Что необходимо знать о ремонте посудомоечной машины
    13.11.20
    Новинка от Renault: Аркана для Евросоюза

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram