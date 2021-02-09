Биткоин продолжает расти в цене: новый рекорд - $47 тысяч

Биткоин в начале торгов впервые вырос в цене до 47 тыс. долларов. В пике стоимость криптовалюты достигла 47,754 тыс. В настоящее время стоимость биткоина немного упала и составляет около 46 тыс. долларов, пишет ТАСС.

Как отмечает АБН, цена валюты могла повыситься из-за действий Tesla. В американской компании, производящей электрокары,сообщили, что приобрели биткоинов на сумму 1,5 млрд долларов.

При этом глава Tesla Илон Маск заявил, что компания начинает инвестиции на долгосрочной основе.

Отметим, что биткоин получил статус законного платежного средства в Японии в 2017 году. С тех пор стоимость криптовалюты практически неуклонно повышается.