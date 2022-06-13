Российским пенсионерам повысят доплаты, но не всем

С 14 июня некоторые российские пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты в увеличенном размере. Речь идет о доплатах за специальный трудовой стаж свыше 20 лет.

Как пояснили в Пенсионном фонде России, рассчитывать на доплату смогут те пенсионеры, которые отработали определенное количество лет на северных территориях. Чтобы получить её в увеличенном размере, необходимо подтвердить как минимум 15 лет работы в условиях Крайнего севера или 20 лет, если речь идет о территориях, приравненных к северным.

Также понадобится подтвердить общий страховой стаж — от 25 лет для мужчины и от 20 лет для женщин.

Полагающуюся доплату уже проиндексировали в июне, когда её размер составил 7220 рублей. С учетом новой прибавки имеющие на неё право пенсионеры будут получать уже по 10 830 рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, кто еще сможет получить по 10 тысяч рублей от ПФР в июне.