Новую выплату назначили родителям 3,2 млн детей

Семьи с невысокими доходами и детьми в возрасте от 8 до 17 лет могут подать заявление на новую выплату с 1 мая. Первый замминистра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина заявила, что к настоящему моменту данную выплату уже оформили на 3,2 млн детей.

В России также могут поднять максимальный доход, до достижения которого россияне могут получать налоговые вычеты на детей. Как сообщает АБН, сейчас он составляет 350 тысяч рублей на год, а парламентарии предлагают поднять его до 700 тысяч рублей.

Ольга Баталина отметила, что ранее поддержкой были охвачены преимущественно семьи с детьми до полутора лет. В настоящее время её получают нуждающиеся семьи с детьми в возрасте от 0 до 17 лет. Выплата назначается, если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума на человека в регионе.