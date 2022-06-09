Петербургские соискатели хотят больше денег

Почти треть соискателей из Петербурга увеличили свои зарплатные ожидания на фоне ситуации в стране. Как сообщает пресс-службе HeadHunter по Северо-Западу на основе проведенного исследования, в Северной столице требования к заработной плате пересмотрел 31% респондентов. Это больше, чем в среднем по России. Хотят получать большее вознаграждения за свой труд 25% россиян.

Из пересмотревших свои зарплатные ожидания 57% хотят увеличения оклада на 10 тысяч рублей и больше. 26% согласны на рост дохода от пяти до десяти тысяч рублей, а 7% готовы к росту зарплаты на сумму в пределах до пяти тысяч.

Лидерами по требованиям к увеличению зарплат в Петербурге оказались IT-специалисты, специалисты по добыче сырья и сотрудники заведений общепита и туристического сектора.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что Северная столица заняла седьмое место в России по уровню разницы между самыми большими и самыми маленькими заработными платами.