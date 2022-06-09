Эксперт рассказала, кому положена выплата в пять тысяч рублей

Некоторые россияне смогут получить компенсацию в размере пяти тысяч рублей. Об этом рассказала юрист Ирина Сивакова.

Речь идет о тех гражданах, с чьего банковского счета по ошибке списали средства, перепутав с должником-однофамильцем. Подобная ситуация вынудила россиянку добиваться справедливости в Первом кассационном, а также апелляционном суде. Её полная тезка задолжала ресурсной организации, а судебные приставы не стали разбираться и списали долг с карты истицы.

В суде женщина потребовала не только вернуть списанные средства, но и компенсировать моральный вред от того, что её персональные данные стали достоянием общественности и были распространены незаконно. В итоге суд назначил женщине компенсацию в пять тысяч рублей.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что некоторые россияне могут получить по 16 тысяч рублей на карту «Мир».