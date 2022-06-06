В Петербурге санкции свели к минимуму щедрость бонусных программ

Бонусные программы и программы лояльности помогали петербуржцам существенно экономить на покупке товаров и услуг. Но как пишет Neva.Today, западные санкции внесли в них свои коррективы. В марте текущего года часть компаний заморозила свои бонусные программы. У других предложений лояльность к клиентам свелась к минимуму.

Компании, предлагающие социально значимые услуги или реализующие признанные таковыми товары в апреле столкнулись с ограничением максимального размера эквайринговых комиссий Банком России. Теперь её размер не превышает 1%, хотя ранее мог составлять от 1,2 до 2,2%. Данное ограничение действует до 31 августа 2022 года.

Эквайринговой комиссией называют плату за прием банковских карт (проведение электронных платежей). Банк получает её с магазинов или иных организаций.

Программы кешбэка предполагают возврат клиенту части средств после совершения покупки, чтобы стимулировать его использовать безналичный расчет. Возврат средств осуществляет банк, а не магазин.

С ограничением максимального размера комиссий уменьшилась и сумма, которую банки получают от магазинов за эквайринг. Соответственно, и кешбэк банки начали постепенно урезать.

Банк ВТБ изменил условия программы «Мультибонус» с 15 мая. Согласно размещенной на сайте информации, новые клиенты не могут воспользоваться опциями «Сбережение», «Инвестиции», «Заёмщик», «Коллекция», «Путешествие». У клиентов, которые выбрали опцию ранее, она была активна до 1 июня без возможности замены. Недоступен стал и обмен мультибонусов на рубли. Теперь их использование возможно только для оплаты товаров или услуг из специального каталога по курсу 1 бонус равен одному рублю.

В программе лояльности Сбербанка «Сберспасибо» сокращен размер бонусов на некоторые категории товаров. До 31 августа размер бонусов, начисляемых за покупки в категориях «Транспорт», «Детские товары», «Парфюмерия», «Электроника», «Кино», «Досуг и развлечения», «Образование», «Здоровье», «Спорт и фитнес», «Супермаркеты», «АЗС», «Одежда и обувь» и «Товары для дома» сокращен с 0,5 до 0,3%. В прочих категориях условия остались прежними.

Банк Тинькофф сократил начисляемые бонусы с 1% до 0,5 для ряда категорий. Это услуги связи, медицины, перевозки пассажиров, образования, организации культуры, а также оплату потребительских товаров и ЖКУ, медицинских изделий и препаратов, топлива. Автоматический кешбэк в 1% на все покупки отменен. Чтобы получить его, клиенту необходимо подключить услугу в категориях повышенного кешбэка.

Бонусные карты ритейлера X5 Retail Group для магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель» и «Чижик» перестали полноценно работать с введением западных санкций. Клиентам недоступно списание баллов при оплате покупок, а также получение информации о балансе. Данную проблему эксперты связывают с уходом с российского рынка американской компании SAS. Именно она предоставляла программное обеспечение сетей. В настоящий момент ритейлер работает над собственным программным обеспечением и отмечает, что ситуацию удастся исправить в ближайшее время.

Проблемы со списанием баллов возникли также в челябинской сети «Красное и Белое».

В сети «Магнит» бонусами теперь можно оплатить не более 50% от суммы покупки. При этом ранее пользователям была доступна оплата до 100% от суммы именно бонусами.

Есть сложности с использованием бонусных программ и в транспортной сфере. На главной странице сайта программы лояльности «РЖД Бонус» есть предупреждение о технических неполадках сервиса. Пользователям не сообщают могут ли они в июне оплатить билеты с использованием бонусов, но покупатели жалуются на сложности с приобретением билетов не только за баллы, но и за деньги. Особенно проблема актуальна для поездов в Крым.

Авиакомпания Smartavia закрыла свою программу лояльности для клиентов с 1 мая. Пассажиры могут присоединиться к платной программе лояльности Smart Up. Оплативший такую услугу пассажир получает скидки на билеты и дополнительный багаж. Ему также предоставляется доступ к распродажам и закрытым акциям. Некоторые другие авиакомпании также рассматривают введение подобных программ.